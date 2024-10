Boeing registra perdas de US$ 6,2 bilhões e espera final da greve

A direção da empresa aguarda nesta quarta-feira a votação dos funcionários de suas fábricas em Seattle, que vão decidir se aceitam o último acordo trabalhista negociado com o sindicato para, assim, encerrar a greve.

O mercado já esperava resultados negativos desde que, em 11 de outubro, o novo CEO, Kelly Ortberg, anunciou um corte de 10% no quadro de funcionários da companhia.

Somente as divisões de defesa e aeroespacial registraram perdas de US$ 2 bilhões (R$ 11,39 bilhões) no trimestre, principalmente devido ao avião de reabastecimento KC-46A Pegasus da Força Aérea, que já havia gerado problemas em trimestres anteriores.

Além disso, os problemas com os modelos 777X e 767, junto com a greve em curso do sindicato de maquinistas IAM, geraram um impacto financeiro adicional de US$ 3 bilhões (R$ 17,08 bilhões).

As ações da Boeing caíam cerca de 2,6% ao meio-dia desta quarta-feira em Wall Street.

- Greve e votação -

Cerca de 33 mil trabalhadores do IAM no noroeste dos Estados Unidos entraram em greve em 13 de setembro.