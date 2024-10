Perplexity AI busca novos parceiros para desafiar o Google

A Perplexity é uma das startups mais promissoras do Vale do Silício. Seu motor de busca baseado em inteligência artificial (IA) é citado como possível rival do Google.

Srinivas criticou diretamente o modelo desse gigante das buscas de direcionar o tráfego para sites e, nesse processo, ganhar dinheiro com anúncios ou resultados patrocinados. Sua ideia é que a IA da Perplexity responda às consultas e divida a receita de publicidade com as fontes citadas por seu motor de busca: "Vamos compartilhar essa receita com os autores dos conteúdos de uma forma inspirada no Spotify."

A Perplexity.ai é uma plataforma que responde a perguntas conhecida por sua interface minimalista e interativa. Diferentemente do ChatGPT e do Claude, a ferramenta da Perplexity oferece soluções atualizadas, que costumam incluir links para as fontes, o que permite ao usuário checar a informação.

Ao contrário de um motor de busca clássico, a Perplexity oferece respostas diretamente em sua página, eliminando a necessidade de clicar no site de origem.

"Prefiro encontrar um modelo no qual possamos crescer juntos, em que o nosso sucesso financeiro nos recompense", disse Srinivas ao Wall Street Journal.

