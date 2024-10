Confrontos entre autoridades e supostos criminosos deixam 16 mortos no México

Enfrentamentos registrados nesta quinta-feira (24) em uma localidade do estado de Guerrero, no sul do México, deixaram 16 mortos, entre eles 14 supostos delinquentes, informou a Secretaria da Defesa Nacional (Sedena).

Em um primeiro confronto armado no município de Técpan de Galeana, que envolveu policiais, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas.

Posteriormente, membros do Exército e da Guarda Nacional entraram em confronto com um grupo criminoso que havia atacado anteriormente uma base militar na mesma área, matando 14 bandidos, detalha um comunicado.