Corpos de pai e irmão de atirador são enterrados em Novo Hamburgo (RS)

Rodrigo Weber Volz, 31, foi atingido três vezes e também morreu. Ele ficou internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, mas não resistiu. Volz deixa a esposa.

A morte foi confirmada pela Brigada Militar e pelo hospital nesta quinta-feira (24). O governador Eduardo Leite (PSDB) lamentou ter perdido "mais um herói" nessa "tragédia brutal". "Um homem que honrou ao limite seu juramento de proteger a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Toda solidariedade aos familiares do Rodrigo, à sua esposa Aleissa, também soldado da BM, e à família brigadiana nesse momento de dor irreparável", escreveu.

Ataque aconteceu após pai de Edson chamar a polícia para denunciar agressões do filho. Segundo os brigadianos, tiros foram disparados de forma inesperada pelo homem quando eles conversavam com as vítimas no portão da residência.

Atirador tinha histórico de esquizofrenia e usou as próprias armas, legalizadas, para o ataque. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais de 300 munições foram encontradas na casa de Edson e a polícia investiga se ele teria planejado a situação, já que estoque de água e isotônicos foram achados na casa.