Governo dos EUA recebe mais de US$ 100 milhões por colapso de ponte de Baltimore

As autoridades federais dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (24) que obtiveram mais de US$ 100 milhões (R$ 566 milhões) em compensação após um acordo com as empresas de Singapura proprietárias e gestoras do navio que causou o colapso da ponte de Baltimore.

Em 26 de março, o porta-contêineres Dali, que saía do porto de Baltimore, sofreu danos elétricos e colidiu com a ponte da rodovia Francis Scott Key, uma infraestrutura fundamental para a economia americana, que posteriormente desabou.

Foram necessários mais de dois meses para restabelecer o tráfego marítimo no porto, que reabriu em 10 de junho.