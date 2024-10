Milhares vão a funeral nos EUA de pregador inimigo do presidente turco

Milhares de pessoas compareceram nesta quinta-feira (24) ao funeral do pregador muçulmano Fethullah Gülen, que morreu no exílio nos Estados Unidos na semana passada e era arqui-inimigo do presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

A cerimônia foi realizada em um estádio na cidade de Augusta, em Nova Jersey, estado vizinho a Nova York e no qual reside uma importante comunidade originária da Turquia.

Gülen deve ser enterrado em Poconos, uma região montanhosa e de floresta no estado da Pensilvânia (nordeste), onde ele morava desde 1999.