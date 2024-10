Acidente de trem deixa um morto e 4 feridos na Noruega

"Havia 55 pessoas a bordo do trem quando ele descarrilou", disse este último à agência. "Todas foram retiradas" do trem, que tinha cinco vagões.

A locomotiva e o primeiro vagão capotaram em uma encosta entre os trilhos e uma estrada abaixo, segundo imagens impressionantes transmitidas pelas redes norueguesas.

Três helicópteros foram enviados ao local, segundo o Centro de Resgate de Bodø, enquanto as imagens tiradas no local mostraram inúmeras ambulâncias e veículos de bombeiros.

Há blocos de rocha na frente do trem, segundo testemunhas.

As operações são complicadas pela presença de outros blocos de pedra acima do local do acidente.

Espera-se que geólogos realizem uma avaliação antes que as operações de remoção de detritos e recuperação de trens possam começar.