Eleições perturbam o cotidiano nas comunidades amish na Pensilvânia

Alguns até possuem smartphones, como Sam Stoltzfus, que administra uma produção de raiz-forte, frequentemente usada como substituto da mostarda.

Todas as manhãs, acompanha o canal conservador Fox News durante 10 minutos. No entanto, não faz segredo sobre Trump. "Ele sabe como lidar com as coisas, mas ainda não é muito cristão como presidente", diz o homem de 81 anos.

"Ele tem não sei quantos milhões de dólares em bens e quantas vezes faliu?", pergunta este pai de nove filhos e 54 netos. "E depois há os fatos nebulosos de 2020" após a eleição, diz ele, sobre a recusa de Trump em reconhecer a derrota nas urnas.

Harris? "É menos pior".

"Todos deveríamos votar", diz Sam Stoltzfus em seu celeiro cheio de relógios antigos. "Mas realmente não é coisa de amish".

