Esquerda espanhola sofre duro golpe com escândalo de violência sexual

Segundo a denúncia, consultada pela AFP, os ataques remontam a setembro de 2021.

Errejón renunciou para evitar a expulsão de seu partido e da Sumar, segundo a imprensa espanhola.

Em visita à Colômbia, a ministra Yolanda Díaz se solidarizou imediatamente com as vítimas de agressões sexuais.

Já a oposição de direita aproveitou para atacar a esquerda, denunciando seu "feminismo hipócrita" e exigindo saber quem estava ciente do comportamento de Errejón e desde quando.

Um sinal do impacto do escândalo: Pedro Sánchez, que costuma afirmar que seu governo é o "mais feminista" da história do país, escreveu no X, na noite de quinta-feira, que sua administração "trabalha por uma Espanha feminista onde as mulheres tenham os mesmos direitos (...) que os homens" e mostrou todo seu "apoio às mulheres que sofrem assédio e abusos".

