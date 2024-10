Hamas acusa Israel de invadir hospital em Gaza e de bombardeios mortais

"As forças israelenses tomaram de assalto o hospital Kamal Adwan e estão no local", denunciou o Ministério da Saúde do Hamas. As forças estão "retendo centenas de pacientes, funcionários e pessoas deslocadas" refugiadas no complexo, acrescentou.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou preocupação por ter perdido o contato com o hospital.

"As políticas e práticas do governo israelense no norte de Gaza correm o risco de esvaziar a região de todos os palestinos. Enfrentamos o que poderiam ser crimes abomináveis, incluindo possíveis crimes contra a humanidade", advertiu o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

O Exército israelense anunciou a morte de três soldados nessa área, elevando a 361 suas baixas desde que entrou em Gaza, no fim de outubro de 2023.

- Perspectiva de negociações -

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes de milicianos islamitas palestinos no sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Em virtude deste ataque, 1.206 pessoas morreram, a maioria civis, e 251 foram feitas reféns, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.