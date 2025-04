Tragédia em boate deixa 98 mortos na República Dominicana

Entre as vítimas estão figuras importantes do país. Nelsy Cruz, governadora da província de Monte Cristi, foi a primeira pessoa a alertar o presidente dominicano Luis Abinader sobre o desastre. Ela ligou para ele e disse que estava enterrada sob os escombros, de acordo com a primeira-dama Raquel Abraje. Nelsy Cruz morreu mais tarde no hospital em decorrência dos ferimentos.

Parentes do cantor Rubby Pérez, que se apresentava quando o teto caiu, disseram que ele havia sido resgatado, informação depois refutada pelas autoridades locais. Segundo o empresário do artista, ele está entre os mortos, assim como um dos saxofonistas da banda. "Foi repentino. Pensei que fosse um terremoto, então me joguei no chão e cobri minha cabeça", disse Enrique Paulino, empresário do cantor.

Os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco também estão entre os mortos. Dotel, que tinha 51 anos, chegou a ser resgatado com vida mas não resistiu aos ferimentos. A mídia local disse que havia entre 500 e mil pessoas no clube quando o desastre aconteceu.

"Pedra rachou a mesa onde estávamos"

Iris Pena, uma mulher que estava no local do acidente, contou à SIN TV como escapou com seu filho. "Em um momento, sujeira começou a cair [do teto] como pó na bebida sobre a mesa", disse. "Uma pedra caiu e rachou a mesa onde estávamos, e conseguimos sair", contou Pena. "O impacto foi muito forte, como se tivesse sido um tsunami ou um terremoto."

Dezenas de membros da família foram aos hospitais em busca de notícias. "Estamos desesperados", disse Regina del Rosa, cuja irmã estava no show, à SIN. "Eles não estão nos dando notícias, não estão nos dizendo nada."