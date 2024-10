Países da Commonwealth pedem reparações ao Reino Unido por seu passado imperial

"Podemos encontrar uma solução que começaria corrigindo algumas injustiças do passado e colocando estas no contexto do que está acontecendo hoje", disse à AFP antes da reunião.

Com esta reunião de cúpula, o rei Charles III conclui uma viagem de 11 dias pela Austrália e por Samoa, sua primeira grande viagem ao exterior desde seu diagnóstico de câncer no início do ano.

lec/dbh-jvb/pc/fp

© Agence France-Presse