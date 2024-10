Trump ganha terreno entre homens hispânicos, Kamala sobe com mulheres brancas, mostram pesquisas Reuters/Ipsos

Os ganhos de Trump ocorreram em meio ao aumento do apoio a Kamala entre as mulheres brancas, que o favoreciam em relação a Biden por 12 pontos no final de 2020, mas agora se inclinam para o republicano por 3 pontos, 46% a 43%. Os dois candidatos estão travados em uma disputa excepcionalmente apertada, com Kamala à frente por apenas 46% a 43% na última pesquisa Reuters/Ipsos realizada de 16 a 21 de outubro.

As mudanças fazem parte de alterações mais amplas nas coalizões com as quais cada candidato está contando para a vitória, com Trump crescendo entre os eleitores hispânicos e negros - especialmente entre os homens - enquanto Kamala reduziu a vantagem de longa data dos republicanos entre os eleitores brancos ao ganhar terreno entre as mulheres.

Robert Alomia, um eleitor hispânico em Elizabeth, Nova Jersey, que trabalha em uma empresa de segurança, disse que respeita a carreira de Trump como empresário e planeja votar nele este ano depois de ficar de fora da eleição de 2020.

"Precisamos de pessoas que pensem rápido e que estejam dispostas a liderar - ele é um líder", afirmou Alomia, de 42 anos, que disse também simpatizar com as opiniões de linha dura de Trump sobre imigração. "Você tem essas pessoas que entram no país e recebem tudo, e basicamente a porta está aberta para elas."

A análise de pesquisas recentes da Reuters/Ipsos mostra que Trump tem o apoio de 37% dos eleitores hispânicos registrados, contra 30% no mesmo período em 2020. Kamala está com 51%, em comparação com os 54% de Biden quatro anos antes. Os números estão sujeitos a erros de amostragem e têm níveis de precisão entre 2 e 6 pontos percentuais.

MUDANÇA ENTRE HOMENS NEGROS