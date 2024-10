Caminhão avança contra ponto de ônibus e deixa 29 feridos no centro de Israel

"Um ônibus parou em um ponto para deixar passageiros. Um caminhão avançou contra o ônibus e os passageiros", afirmou a polícia em um comunicado.

"Civis atiraram no motorista e o neutralizaram", acrescenta a nota.

"O caminhão avançou contra um ponto de ônibus na avenida Aharon Yariv, em Ramat Hasharon", informou o Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha.

As equipes de emergência afirmaram que seis pessoas gravemente feridas foram levadas para hospitais da região.

O atropelamento coincide com o aniversário, segundo o calendário hebraico, do ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou as guerras em Gaza e no Líbano.

