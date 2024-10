Ataque do Boko Haram contra o Exército do Chade deixa dezenas de mortos

O grupo jihadista Boko Haram executou um ataque durante a noite de domingo (27) contra o Exército do Chade e provocou quase 40 mortes, anunciou a presidência do país em um comunicado.

"Uma guarnição com mais de 200 soldados foi alvo de membros do Boko Haram" na noite de domingo no oeste do país, em um ataque que "deixou tragicamente cerca de 40 mortos", afirmou a presidência.

O presidente Mahamat Idriss Deby Itno seguiu para o local do ataque nesta segunda-feira e ordenou uma operação de busca aos criminosos, segundo a mesma fonte.