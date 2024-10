Coalizão de esquerda de Boric sofre derrota nas eleições locais no Chile

A coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric sofreu uma derrota nas eleições locais que terminaram no domingo no Chile, mas a oposição de direita obteve uma vitória menos expressiva do que esperava, segundo os resultados parciais.

Em eleições inéditas realizadas em dois dias e com voto obrigatório - consideradas um termômetro das presidenciais de 2025 - a coalizão no poder perdeu 40 prefeituras, enquanto a direita tradicional somou 36.

A extrema direita conquistou apenas oito municípios dos 345 em disputa, segundo os dados do Serviço Eleitoral (Servel), após a apuração de 84% das urnas.