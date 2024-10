Nova missão espacial da China tem a presença da única engenheira espacial do país

A única mulher engenheira espacial da China integrará a nova tripulação de três astronautas que partirá nesta semana em direção à estação orbital Tiangong, anunciou Pequim nesta terça-feira.

A missão Shenzhou-19 deve decolar com três astronautas às 4h27 de quarta-feira (17h27 de Brasília nesta terça-feira) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país, informou a Agência Espacial Tripulada da China (AETC).

A tripulação contará com a presença de Wang Haoze, 34 anos, que a segundo a agência é a única mulher engenheira espacial do país. Ela também será a terceira mulher chinesa a participar em uma missão tripulada.