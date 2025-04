Musk ainda terá bromance com Trump se Tesla derreter na guerra com China? 

Musk, responsável pelo órgão especial criado por Trump para demitir servidores públicos e fazer uma economia burra com critérios tirados de preconceito e de vozes de sua cabeça, não criticou diretamente o chefe pela guerra de tarifas. Mas vem defendendo o seu fim e ataca impiedosamente Peter Navarro, o "jênio" da política comercial da atual gestão.

O bilionário tem relações próximas com o governo comunista de Xi Jinping tanto que a fábrica de Xangai da Tesla foi a primeira a ter aprovação para ser totalmente controlada por uma empresa estrangeira. Mas enquanto ele viu as vendas de sua empresa caírem 11,5% na China, a BYD aumentou 23% no mês passado. A mesma BYD que o bilionário ridicularizou anos atrás e, hoje, está atropelando sua empresa.

Desde que entrou de cabeça na campanha eleitoral de Donald Trump, usando sua plataforma, o X, antigo Twitter, em benefício do seu candidato e distribuindo milhões de dólares para comprar votos de eleitores, Musk vem angariando antipatia. Em nada ajudou seu apoio a partidos de extrema-direita, como Alternativa para a Alemanha, muito menos o gesto de natureza nazista que fez em um evento nos Estados Unidos. Somado a isso, a raiva do americano médio que o vê ele picotando a estrutura do estado norte-americano tem gerado protestos contra seus carros nos Estados Unidos e no resto do mundo.

Nos três primeiros meses deste ano, a Tesla entregou 13% menos veículos do que no mesmo período do ano passado. O preço das ações da empresa chegou a ter um aumento quando circularam informações de que Musk deixaria o governo Trump para voltar a cuidar dos seus negócios. Mas elas perderam 40% de seu valor desde a posse do presidente norte-americano - e o principal problema não foram as tarifas.

Trump deu uma ajuda a seu tech bro preferido no mês passado, quando transformou o gramado da Casa Branca em uma concessionária da Tesla. Expondo modelos de carros elétricos, afirmou que compraria um deles e incentivou os norte-americanos a fazerem o mesmo, rasgando qualquer código de ética pública. E afirmou hoje que iria considerar "terrorismo doméstico" ataques a concessionárias da empresa.

Musk, que se gaba de ser um "livre pensador", parece ter esquecido seu próprio discurso quando decidiu beijar o anel trumpista. O mesmo homem que construiu sua fortuna em cima de subsídios governamentais e da globalização agora abraça um projeto econômico que sabota a Tesla diretamente. A ironia é tão densa que poderia ser usada como blindagem para um foguete da Space X.