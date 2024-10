Conselho de Segurança da ONU insta Israel a respeitar o mandato da UNRWA

Apesar da oposição dos EUA e da advertência do Conselho de Segurança da ONU, o Parlamento israelense aprovou na segunda-feira (29), com uma maioria esmagadora, a proibição "das atividades da UNRWA no território israelense", incluindo Jerusalém Oriental, um setor anexado por Israel.

Israel acusa a instituição de ter membros do movimento Hamas infiltrados.

A agência tem cerca de 18.000 funcionários entre a Cisjordânia ocupada e Gaza, dos quais 13.000 são professores e 1.500 são profissionais de saúde.

Os membros do Conselho pedem que todas as partes "permitam que a UNRWA cumpra seu mandato (...) em todas as áreas de operação", respeitando os princípios de "humanidade, neutralidade, imparcialidade e independência" e o direito internacional, "incluindo a proteção de instalações humanitárias e da ONU".

