Hello Kitty comemora 50 anos de existência

A conta da Hello Kitty no TikTok - cuja biografia a identifica como a "CEO of supercute" - apresenta memes sarcásticos e imagens do "Hello Kitty Day" em jogos de beisebol nos EUA que encantam seus 3,5 milhões de seguidores.

A Hello Kitty é o símbolo do "kawaii" japonês, um adjetivo que significa "fofo" ou "bonito", e se tornou uma ferramenta do 'soft power' japonês, sendo o mascote de uma campanha que promove a etiqueta turística em Tóquio.

Cartazes comemorativos do 50º aniversário foram exibidos no parque temático Sanrio Puroland. A empresária Kim Lu, de Manila, viajou para lá durante as férias com sua sobrinha de quatro anos.

"Essa era realmente nossa prioridade aqui em Tóquio", disse ela.

"Sinceramente, não sabemos" qual é o segredo do sucesso da Hello Kitty, admitiu Lu, 36 anos. "Acho que é o charme 'kawaii'".

A Sanrio tem direitos autorais de centenas de outros personagens populares, e a Hello Kitty responde por 30% de seus lucros, em comparação com 75% há uma década.