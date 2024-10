Temporal devasta sul e leste da Espanha e deixa pelo menos 51 mortos

"Desolados com as últimas notícias (...) Nossos mais sinceros pêsames aos parentes e amigos dos mais de 50 mortos. Força, ânimo e todo o apoio necessário para todos os afetados", afirmou Casa Real espanhola em uma mensagem na rede social X.

O primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, que retornou de uma viagem à Índia, presidirá uma reunião do comitê de crise para monitorar a situação.

"Estou acompanhando de perto e com preocupação as informações sobre as pessoas desaparecidas e os danos causados" pela tempestade, escreveu Sánchez na rede social X, instando a população a seguir os conselhos das autoridades.

Em algumas áreas, a quantidade de chuva em apenas um dia foi equivalente ao que está previsto para um mês, segundo a imprensa local.

"Estamos diante de uma situação inédita, da qual ninguém tem recordação", disse o chefe do governo de Valência.

Com o número atual de 51 mortos, este é o fenômeno meteorológico com o maior número de vítimas na Espanha desde agosto de 1996, quando torrentes de água, lama e pedras, provocadas por chuvas torrenciais, destruíram o camping "Las Nieves", na localidade de Biescas (província de Huesca), e deixaram 86 mortos.