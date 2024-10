Israel afirma que novo líder do Hezbollah não vai durar 'por muito tempo'

Naim Qassem é secretário-geral adjunto do movimento islâmico desde 1991. Com grande experiência política, o ex-professor universitário é conhecido como o "historiador do Hezbollah".

Naim Qassem foi eleito ao cargo pelo Conselho da Shura do grupo, que é uma espécie de órgão dirigente do movimento. Com a decisão, Qassem assumirá o posto de secretário-geral do Hezbollah, conforme comunicado divulgado pelo grupo islamista xiita que está em guerra contra Israel.

Favorito para suceder Nasrallah também foi morto pelo Exército de Israel em ataque. Inicialmente, Hashem Safieddine, o líder do Conselho da Shura, era apontado como o sucessor de Hassan Nasrallah, mas ele morreu em outro ataque israelense no sul da capital libanesa.

Qassem foi um dos fundadores do Hezbollah em 1982. Ele nasceu em Beirute em 1953, em uma família procedente de Kfar Fila, na fronteira com Israel.

Naim era o vice-secretário-geral do movimento político-militar desde 1991, um ano antes de Nasrallah assumir a liderança. O agora líder do Hezbollah era o dirigente com o maior cargo no grupo que continuava aparecendo em público desde que Nasrallah começou a passar a maior parte do tempo escondido, após a guerra do Hezbollah contra Israel em 2006.