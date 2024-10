Trump diz que crimes na Venezuela diminuíram após ida de imigrantes aos EUA

O candidato republicano ainda disse que os democratas "trapaceiam" com a entrada de imigrantes nos EUA, indicando um suposto plano para angariar eleitores. "Na próxima terça-feira, vocês têm que se levantar e dizer: 'Kamala, você já teve o suficiente, você não vai ter mais, você está demitida. Saia daqui'", afirmou Trump.

Ao longo do discurso, o ex-presidente reforçou o pedido para as pessoas irem votar em 5 de novembro. "Vou proteger nossos trabalhos, nossa fronteira, nossas famílias e vou proteger o futuro de nossas crianças", prometeu o republicano.

Estado-chave

Com 19 votos no colégio eleitoral, Pensilvânia é primordial na contagem de votos. Os dois partidos reconhecem que este é um dos estados mais importantes e estão dedicando grandes investimentos para conquistar essa população. Os democratas estão destinando US$ 109 milhões em campanhas, enquanto os republicanos separaram US$ 102 milhões para o estado, segundo levantamento da Axios divulgado pelo jornal Time.

Kamala deve liderar nas grandes cidades, como Filadélfia e Pittsburgh, enquanto Trump aposta na população rural. Em um estado em decadência industrial, os operários tendem a virar as costas para os democratas. No entanto, Harris conta com os grandes projetos de infraestrutura lançados por Biden e com o apoio dos sindicatos para enfrentar a rejeição.

Estado escolheu Biden em 2020 e Trump em 2016. Entre os anos 1860 e 1932, o estado elegeu apenas republicanos. A partir da primeira eleição de Roosevelt, em 1936, a Pensilvânia passou a se alternar entre os partidos. Em 1992, começou a série de seis vitórias democratas, que só foi quebrada em 2016, com a conquista de Trump. Nas eleições seguintes, o empresário perdeu para Biden por 1,6%.