Adolescente é internada com problema renal após comer em McDonald's nos EUA

Uma adolescente de 15 anos está internada com insuficiência renal no Colorado, nos EUA, após ser infectada com E.coli depois de comer diversas vezes o sanduíche "Quarterão", do MCDonald's. O caso foi revelado na segunda-feira (28) pela emissora NBC News.

O que aconteceu

Kamberlyn Bowler é uma das dezenas de pessoas que dizem terem ficado doentes após comer o sanduíche. De acordo com o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças), pelo menos 75 pessoas em 13 estados foram infectadas pela bactéria. Uma pessoa morreu.

A mãe da adolescente, Brittany Randall, disse que os sintomas da filha começaram neste mês com febre e dor de estômago. "Nós dois meio que pensamos que eu estava com febre, tipo gripe ou algo assim — uma virose estomacal", disse Kamberlyn. "Mas aí eu comecei a vomitar, ter diarreia, e era sangrento, então fiquei assustada."