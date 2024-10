Último Museu Lenin da Europa muda de nome na Finlândia

"Temos muitos visitantes, mas não de escolas, por exemplo, porque os professores não querem perguntar aos pais se podem trazer os filhos para cá", disse.

Segundo Kallio, a mudança de nome causou mal-entendidos e alimentou teorias da conspiração na Rússia.

"Na Rússia foi dito que este é mais um ato hostil da Finlândia, após a nossa entrada na Otan, e que a decisão foi realmente tomada em Washington", disse ele.

O anúncio do fechamento do museu provocou, no entanto, um número recorde de visitas nos últimos dias de pessoas que queriam dar uma última olhada neste expoente histórico do século XX.

ank/jll/cw/js/mb/aa/dd

© Agence France-Presse