Ataque com drones russos mata uma pessoa no subúrbio de Kiev

Um ataque com drones russos matou uma pessoa e feriu quatro no subúrbio da capital ucraniana nesta sexta-feira, informaram as autoridades locais.

As forças de Moscou intensificaram seus bombardeios aéreos em toda a Ucrânia durante as primeiras semanas do inverno, incluindo um ataque com drones no Ano Novo contra o centro de Kiev, que matou duas pessoas.

"Uma pessoa morta e quatro feridas em um ataque aéreo inimigo contra a região de Kiev", declarou nas redes sociais nesta sexta-feira Mikola Kalashnik, governador da região nos arredores de Kiev.