Coreia do Norte enviou à Rússia mais de mil mísseis, afirma Seul

A Coreia do Norte enviou mais de 1.000 mísseis para a Rússia, além de tropas para combater na Ucrânia, disse nesta quinta-feira (31) o ministro da Defesa sul-coreano, Kim Yong-Hyun.

"Foram fornecidos mais de 1.000 mísseis", disse Kim durante entrevista coletiva em Washington, na qual acrescentou que a Coreia do Norte também enviou milhões de peças de munição.

Kim Yong-hyun e o chanceler da Coreia do Sul, Cho Tae-yul, reuniram-se hoje em Washington com seus colegas americanos, Lloyd Austin e Antony Blinken, para discutir as novas ações de Pyongyang.