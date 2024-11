Elon Musk usa fortuna para ajudar Trump

Ele também divulgou teorias conspiratórias desacreditadas sobre manipulação de máquinas de votação, argumentos que a campanha de Trump poderá usar caso seja derrotado.

Uma análise do New York Times das publicações de Musk no X durante cinco dias do mês passado revelou que quase um terço de suas 171 postagens continham informações falsas ou careciam de contexto.

Musk difundiu teorias conspiratórias, como afirmações de que os democratas "trazem" imigrantes para votar e histórias falsas sobre imigrantes do Haiti.

Segundo o Center for Countering Digital Hate, as alegações eleitorais falsas ou enganosas de Musk no X acumularam quase 1,2 bilhão de visualizações em apenas alguns meses.

