Morre Edmundo Klotz, ex-presidente da Abia, aos 89 anos

A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) divulgou nota de condolência sobre a morte de Edmundo Klotz, presidente da associação de 1986 a 2018. Leia a íntegra do comunicado:NOTA DE CONDOLÊNCIA - ABIACom profundo pesar, comunicamos o falecimento do Sr. Edmundo Klotz, ex-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), aos 89 anos, na tarde de ontem, 1º de janeiro de 2025. Ele esteve à frente da Abia de 1986 a 2018. Visionário e comprometido com a evolução do setor, sempre debateu temas como inovação e saudabilidade, investindo na qualidade do trabalho prestado às indústrias brasileiras de alimentos com o desenvolvimento de um corpo técnico de excelência nas áreas regulatória, econômica, comércio exterior e jurídica. Durante quase três décadas, Klotz trabalhou para consolidar a ABIA como uma das maiores e mais competentes associações setoriais do Brasil. Em nome do Conselho Diretor, das Associadas e de todos os colaboradores da Abia, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos.