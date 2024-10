Inflação na zona do euro registrou aumento de 2% em outubro

Os serviços já haviam chegado a 3,9% em setembro, mas os preços dos alimentos aumentaram 0,5%.

Simultaneamente, os preços da energia caíram -4,6%.

A inflação subjacente ? que exclui os produtos com preços voláteis ? manteve-se estável em 2,7%, embora o mercado esperasse uma desaceleração de 2,6%.

Este cenário mantém o BCE no centro das atenções, visto que está reduzindo suas taxas de juros desde junho.

Na véspera, o Eurostat anunciou que o PIB da zona do euro havia aumentado 0,4% no terceiro trimestre deste ano, um resultado que também superou as expectativas, mas que ficou pouco acima dos 0,7% registrados pelos Estados Unidos no mesmo período.

Assim, espera-se que o BCE mantenha a tendência de redução das taxas de referência na reunião de dezembro.