Opositor González viaja à Argentina enquanto Venezuela oferece US$ 100 mil por sua captura

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória sobre Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, viaja para a Argentina a partir de seu exílio em Madri, no momento em que as autoridades venezuelanas oferecem uma recompensa de US$ 100 mil (R$ 620 mil) por informações que levem à sua captura.

O líder opositor, que se exilou na Espanha em setembro e prometeu retornar ao país para "tomar posse" em 10 de janeiro no lugar de Maduro, chegará nas próximas horas a Buenos Aires, confirmou à AFP uma fonte da Presidência sem fornecer mais detalhes.

"Começa nosso giro pela América Latina. Primeira parada: Argentina", escreveu González na rede X, ao compartilhar um comunicado no qual informa que se reunirá na manhã de sábado com Milei na Casa Rosada (sede do governo) e convoca os venezuelanos a se reunirem na famosa Praça de Maio.