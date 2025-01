Barça, Real Madrid e o atual campeão Athletic Bilbao estreiam na Copa do Rei

O técnico do time catalão, o alemão Hansi Flick, volta a contar com Lamine Yamal, que se juntou aos companheiros no treino realizado nesta quinta-feira.

Já o Real Madrid enfrenta na segunda-feira a Deportiva Minera de Cartagena, depois de iniciar o ano nesta sexta-feira enfrentando o Valencia num jogo que foi adiado devido às inundações que deixaram mais de 200 mortos na região.

Os jogadores do técnico Carlo Ancelotti fecharam bem 2024 com a conquista da Copa Intercontinental ao vencer o mexicano Pachuca e ficando em segundo lugar na LaLiga, a um ponto do líder Atlético de Madrid, muito graças a seu ataque letal formado pelo inglês Jude Bellingham, o brasileiro Vinicius Junior e o francês Kylian Mbappé.

O Atlético de Madrid vai viajar no sábado com sua artilharia pesada para seguir em frente em sua terceira partida na Copa do Rei, onde enfrentará o também surpreendente Marbella (da terceira divisão) no estádio La Rosaleda, em Málaga.

O técnico Diego Simeone provavelmente manterá o núcleo que levou a equipe a vencer o Barcelona em Montjuic (2-1), depois de ter sofrido diante dos modestos Vic e Cacereño nas rodadas anteriores da Copa do Rei.

O Athletic Bilbao visitará o Logroñés no sábado com o objetivo de conquistar o 25º título do torneio, depois de vencer no ano passado o Mallorca nos pênaltis (4 a 1 após um empate em 1 a 1).