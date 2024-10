Panamá adverte para multa de 28 mil reais para migrantes que cruzarem o Darién

De acordo com o novo regulamento, o migrante que não pagar a multa "não poderá deixar o país" e, "se não tiver recursos econômicos para cumprir a sanção imposta, será deportado".

No entanto, o decreto estipula que a penalidade "deve ser ajustada para que seja acessível e [os migrantes] possam pagá-la antes de deixar o território nacional".

O Darién se tornou um corredor para migrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos pela América Central e pelo México.

Em 2023, mais de 520 mil pessoas atravessaram a selva, onde enfrentam perigos como rios turbulentos, animais selvagens e gangues criminosas que roubam, estupram e matam.

Outros chegam feridos e sem dinheiro nos postos de controle do Panamá, onde são oferecidos serviços básicos aos migrantes antes que eles continuem sua jornada até a fronteira com a Costa Rica.

Até agora, neste ano, cerca de 283 mil migrantes entraram no Panamá pela selva, de acordo com números oficiais, 37% a menos do que no mesmo período em 2023. A grande maioria é de venezuelanos, embora também haja colombianos, equatorianos, haitianos e chineses.