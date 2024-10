Sheinbaum diz que México manterá apoio energético a Cuba por 'razões humanitárias'

"Vamos apoiar Cuba por razões humanitárias, além do que o México nunca esteve a favor do bloqueio - e isso é histórico, não é de agora - que impacta o povo cubano e faz parte da política externa do México", disse Sheinbaum sobre o embargo dos EUA.

"Apesar das críticas, nós seremos solidários", acrescentou.

Em sua habitual coletiva de imprensa, a mandatária confirmou o recente envio de um carregamento de petróleo bruto para o país caribenho, embora tenha afirmado não ter informações sobre o volume e não tenha detalhado as condições desta nova entrega.

Relatos da imprensa indicam que um navio-tanque com cerca de 400.000 barris de petróleo partiu na última segunda-feira de um porto mexicano no Golfo do México com destino a Cuba.

"Se são 400.000 (barris de petróleo), para que tenham uma ideia, o México produz de 1,6 a 1,8 milhão de barris por dia (...), para que se tenha um balanço dos números", indicou Sheinbaum.

Embora o fornecimento de eletricidade já tenha sido restabelecido na ilha, ainda há uma escassez crônica de energia, fazendo com que as autoridades programem cortes de luz.