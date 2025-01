Preços do café e do leite registram alta expressiva em 2024, mostra Abia

São Paulo, 2 - O preço do café deverá continuar pesando no bolso dos consumidores nos próximos meses, segundo pesquisa mensal de commodities da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). O tipo conilon (robusta) registra alta anual de 138,2%, em 2024, até novembro. Segundo o Departamento de Inteligência Competitiva da Abia, as cotações do grão são influenciadas pela escalada da variedade arábica, a mais consumida no Brasil e no mundo, com balanço de oferta mais restrito, principalmente pela menor produção brasileira, a maior do globo. Também existe a perspectiva de safra reduzida no Vietnã, segundo maior produtor e exportador mundial da variedade robusta, além da depreciação da taxa de câmbio.LeiteSegundo o levantamento da Abia, o preço médio do leite apresentou alta anual de 32,8% em novembro de 2024, mas teve queda mensal de 11,1%, com a tonelada atingindo R$ 25.077 no mercado interno e R$ 27.160 no externo. "Ao longo dos últimos meses, condições climáticas adversas em determinadas regiões afetaram a produção, influenciando a oferta e os preços. Mas isso vem se modificando, o que deverá contribuir para a expansão da produção e a redução dos preços dos laticínios aos consumidores", disse em comunicado o gerente de Economia e Inteligência Competitiva da Abia, Cleber Sabonaro. Segundo ele, do lado da demanda, a expansão do emprego e da renda contribuiu para o crescimento do consumo de derivados comercializados no varejo e no food service. Ele alertou, porém, que os custos de produção, especialmente com ração e energia, continuam pressionados, o que reduz o potencial de crescimento do setor.Sobre as tendências, Sabonaro destacou que, no mercado interno, a ampliação da produção, beneficiada por condições climáticas favoráveis, deverá contribuir para manter os preços em queda, estimulando a demanda pelo produto e seus derivados. "No mercado internacional, os preços do leite em pó também deverão cair, acompanhando a ampliação da oferta nos principais países produtores", concluiu.