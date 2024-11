Brasil denuncia 'tom ofensivo' da Venezuela

A oposição venezuelana reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia, e denuncia fraude.

A crise se intensificou com o veto brasileiro ao ingresso da Venezuela ao Brics, decidido na semana passada durante a cúpula do bloco em Kazan, na Rússia.

O governo venezuelano convocou seu embaixador em Brasília para consultas e chamou o encarregado de negócios do Brasil em Caracas.

Antes, Maduro acusou o Itamaraty de "conspirar contra a Venezuela", evitando responsabilizar diretamente Lula pelo veto.

Em sinal de aumento das tensões, a Polícia Nacional da Venezuela (PNB) publicou na quinta-feira, no Instagram, uma imagem com uma silhueta sombria semelhante à de Lula e uma bandeira brasileira com a legenda: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal".

A PNB está sob o comando do ministro do Interior, Diosdado Cabello, do setor mais radical do chavismo.