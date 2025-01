Morto em explosão de Tesla nos Estados Unidos era militar, diz agência

"Os detetives encontraram galões de gasolina e grandes morteiros de fogos de artifício na carroceria da caminhonete", disse um comunicado da polícia. Schwartz, o agente especial do FBI responsável, disse que ainda não está claro se a explosão foi um ato de terrorismo.

Musk afirmou que a explosão não está relacionada ao Cybertruck em si. "Confirmamos agora que a explosão foi causada por fogos de artifício muito grandes e/ou uma bomba transportada na caçamba do Cybertruck alugado e não tem relação com o veículo em si", disse Musk, em uma publicação no X. "Toda a telemetria do veículo estava positiva no momento da explosão".

*Com Reuters