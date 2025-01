Exército israelense diz que comandos invadiram fábrica de mísseis na Síria em setembro

O Exército divulgou imagens que mostram as tropas israelenses embarcando e desembarcando de helicópteros e se deslocando pelo que parece ser um túnel revestido de concreto e um local industrial, onde examinam documentos.

Outras imagens mostram comandantes seniores em um centro de controle, aparentemente enquanto a operação prossegue.

Autoridades israelenses acusaram o antigo governo sírio do presidente Bahar al-Assad de auxiliar o movimento Hezbollah, sediado no Líbano, a receber armas do Irã e afirmam que estão determinados a interromper o fluxo de armas para o Líbano.

Com o desmoronamento do governo de Assad no final do ano passado, Israel lançou uma série de ataques contra a infraestrutura militar síria e locais de fabricação de armas para evitar que elas caíssem nas mãos de inimigos.

(Reportagem de James Mackenzie)