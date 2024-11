Cristina Kirchner presidirá principal partido de oposição a Milei

A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner (2007-2015), presidirá o Partido Justicialista, de orientação peronista e principal força de oposição ao ultraliberal Javier Milei, após a justiça invalidar a única lista concorrente para as eleições internas da formação, informaram fontes judiciais nesta sexta-feira (1º).

Uma juíza federal ratificou a decisão da Junta Nacional Eleitoral, que invalidou a única lista que competia com a de Kirchner para dirigir o Partido Justicialista, pela ausência dos comprovantes necessários para se candidatar às eleições internas desta formação, segundo o veredito divulgado pela imprensa.

Dessa forma, Kirchner, que também foi vice-presidente durante o governo de Alberto Fernández (2019-2023), será a candidata única para dirigir o principal partido do peronismo (centro-esquerda) e primeira força em ambas as câmaras do Congresso.