Monaco perde em casa para Angers, e PSG pode disparar na liderança do Francês

O Monaco, vice-líder do Campeonato Francês, foi derrotado em casa pelo Angers por 1 a 0 nesta sexta-feira (1º), no jogo que abriu a 10ª rodada, e pode ver o ver o Paris Saint-Germain abrir seis pontos de vantagem na liderança.

Com a derrota, o time do Principado se mantém com 20 pontos, enquanto o PSG tem 23 e joga no sábado contra o Lens (5º).

O único gol do jogo no estádio Louis II foi marcado pelo marfinense Jean-Eudes Aholou aos 29 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Angers sobe provisoriamente para a 14ª posição.