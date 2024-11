Ao lidar com Maduro, Brasil vira o adulto na sala

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

"O governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais. A opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos, não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo". Assim o Itamaraty respondeu ao ataque grosseiro do governo de Maduro a Lula. Lembrou também o papel que o Brasil desempenhou como testemunha nos Acordos de Barbados, que buscavam assegurar lisura na eleição do país vizinho e que o ditador, ao fraudar o pleito, mandou às favas.