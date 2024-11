Paramédico de Gaza descobre durante atendimento que carregava corpo da mãe

Abdulaziz disse que resolveu voltar para verificar quem era a vítima do ataque, após deixar o corpo no Hospital Shuhada al-Aqsa. "Quando eu deixei, senti que deveria voltar. Ela parecia alguém que eu conhecia", afirma, em uma entrevista veiculada pela CNN.

Samira Bardini, mãe do paramédico, foi uma das vítimas do ataque a um campo de refugiados na quarta-feira (30), segundo a Associated Press.

Ataques no Líbano e em Gaza

As Forças de Defesa de Israel intensificaram nesta sexta-feira (1º) os ataques aéreos na periferia de Beirute, capital do Líbano, e contra a Faixa de Gaza. As ofensivas já deixaram diversos civis mortos nas duas localidades, sendo a maioria mulheres e crianças.

Na capital libanesa, foram contabilizados aos menos 10 ataques aéreos, que provocaram pelo menos dois mortos e quatro feridos. Nesta manhã, o Exército emitiu um aviso de evacuação, e a maioria dos 700 mil habitantes que vivem em alguns subúrbios de Beirute deixaram a região.

*com informações da Ansa