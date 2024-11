Wall Street fecha em alta apesar de dados ruins sobre emprego nos EUA

A maior economia do mundo adicionou apenas 12 mil novos postos de trabalho no mês passado, abaixo das expectativas e dos 223 mil empregos em setembro, segundo o dado revisado. A estabilidade da taxa de desemprego é, no entanto, um sinal positivo.

O número de novos contratos foi muito inferior ao previsto, já que os analistas esperavam 110 mil, segundo o consenso da Market Watch.

A taxa de desemprego permaneceu estável em 4,1%.

"Os furacões e a greve da Boeing certamente influenciaram esses dados", explicaram os economistas da High Frequency Economics.

As pessoas em greve e aquelas que foram colocadas em desemprego técnico temporário por suas empresas são contabilizadas como desempregadas nos Estados Unidos. Isso adiciona 33 mil trabalhadores da Boeing ao total.

"O salário médio subiu mais do que o esperado, e a taxa de desemprego não se alterou", destacou Steve Sosnick, da Interactive Brokers. "Isso me faz pensar que o mercado de trabalho está bem".