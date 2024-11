Israelenses se manifestam contra governo e pela volta de reféns

"Houve inúmeras oportunidades para pôr fim a essa crise, e cada uma delas foi sabotada pelo governo" do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, afirmou à AFP Zahiro Shahar Mor, de 52 anos, cujo tio, Avraham Munder, morreu em cativeiro em Gaza.

Os manifestantes exigem uma trégua negociada com o Hamas, no momento em que Israel afirma ter alcançado a maioria de seus objetivos militares, como a eliminação no mês passado do líder do movimento islamista palestino, Yahya Sinwar.

Para o governo, autoridades americanas e especialistas, Sinwar, considerado o principal articulador do ataque letal de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra, era o maior obstáculo para um acordo de trégua.

Ifalt Kaledron, prima do refém franco-israelense Ofer Kalderon, acusa Netanyahu de "sabotar" todos os esforços de cessar-fogo.

"Toda vez que se tenta um acordo sobre os reféns, ele o sabota. Antes, culpava Sinwar, e agora que ele não está mais, sempre encontra outro motivo", afirmou à AFP a estilista de 50 anos, uma figura destacada do movimento antigovernamental.

A guerra na Faixa de Gaza foi deflagrada em 7 de outubro, quando militantes islamistas mataram 1.206 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.