Trump intensifica falsa narrativa de fraude antes da eleição - Ex-presidente segue roteiro das eleições de 2016 e 2020, espalhando teorias conspiratórias e acusando, sem provas, democratas de tentarem corromper a eleição.As constantes acusações infundadas do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, sobre supostas fraudes no processo eleitoral americano vêm aumentando o receio de que ele venha a se recusar a aceitar o resultado do pleito caso saia derrotado na disputa contra a democrata Kamala Harris nesta terça-feira (04/11).

Desde o começo da campanha, Trump vem lançando mão da retórica de que a eleição pode ser fraudada, assim como fez quando concorreu em 2016 e 2020. Em agosto, por exemplo, ele afirmou, sem provas, que os democratas só poderiam ganhar a corrida eleitoral se trapacearem. O discurso se tornou cada vez mais presente em suas aparições públicas e se intensificou nas últimas semanas, antes mesmo da data do pleito, que acontece na terça-feira, 5 de novembro.

Declarar vitória antes da hora