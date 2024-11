EUA: Preso é morto mesmo após juiz pedir para governador conceder clemência

Eles também afirmaram que o condenado era um homem diferente e que amava Deus. Além disso, segundo os relatos, Moore adorava os netos, ajudava os agentes penais a manter a ordem na unidade prisional e orientava os outros presos sobre os malefícios do consumo de drogas.

Antes da execução, o governador disse que revisaria tudo cuidadosamente. Todavia, reforçou que, como feito tradicionalmente no estado, anunciaria a sua decisão minutos antes do horário marcado para a morte e após confirmar que todos os recursos feitos pela defesa do condenado foram concluídos.

"Ele não era um perigo para ninguém, e o estado eliminou um exemplo brilhante de reforma e reabilitação." O escritório de advocacia Justice 360, que representava Moore, ainda acrescentou: "Ao matar Richard, o estado também criou mais vítimas. Os filhos de Richard agora estão sem pai, e seus netos terão que crescer sem seu 'Pa pa'".

Esta execução ressalta as falhas no sistema de pena de morte da Carolina do Sul. Quem é executado versus quem tem permissão para viver o resto de suas vidas na prisão parece ser baseado em nada mais do que acaso, raça ou status. É intolerável que nosso estado aplique a punição máxima de forma tão aleatória.

Escritório de advocacia Justice 360

No início de 2011, a Carolina do Sul tinha 63 presos condenados ao corredor da morte. Hoje tem 30, segundo a AP. Cerca de 20 presos saíram do corredor após receberem novas sentenças de prisão após apelações bem-sucedidas. Outros morreram de causas naturais.

O crime

Richard Moore estava no corredor da morte desde 2001. Ele foi condenado pelo assassinato de James Mahoney, 40, funcionário de um supermercado, durante um assalto em 1999, na cidade de Spartanburg, na Carolina do Sul.