Colonos americanos-israelenses torcem por um segundo mandato de Trump

"Agradecemos aos Estados Unidos da América, nosso maior aliado, mas por favor, entendam que sabemos como dirigir nosso país", afirma Passentin.

No quintal de sua casa, com vista ampla para toda a região, ela aponta para as comunidades israelenses e palestinas próximas.

"Não acho que os israelenses que moram aqui sejam um obstáculo para a paz. Ao contrário, acho que os israelenses que moram aqui estão construindo a região para todos", explica.

Passentin afirma que a região foi um núcleo para os judeus em tempos bíblicos e que, em virtude de acordos internacionais, os israelenses têm o direito de viver aqui.

Segundo o direito internacional, as colônias na Cisjordânia ocupada são ilegais.

"As coisas mudaram desde o 7 de outubro", diz Passentin, referindo-se ao ataque do Hamas, executado nesta data de 2023 em solo israelense, que desencadeou a guerra em Gaza.