Líder PSG vence Lens em casa e abre 6 pontos de vantagem sobre Monaco

Foi o quinto gol do ex-atacante do Barcelona, de 27 anos, que marcou apenas três vezes na Ligue 1 na sua primeira temporada na capital francesa.

E os anfitriões poderiam ter marcado mais gols se não fossem as sete defesas do goleiro Brice Samba.

- De novo contra 10 -

Depois da exibição da semana passada no Vélodrome de Marselha (3-0), os parisienses ficaram satisfeitos com a vitória apertada sobre o Lens, que, assim como o Olympique de Marselha, também terminou o jogo com um homem a menos. Neste sábado foi o uzbeque Abdukodir Khusanov quem foi cedo ao vestiário após uma entrada na altura da tíbia do marroquino Achraf Hakimi.

O Lens, do jovem técnico belga Will Still, está na sétima posição com 14 pontos. Os 'Sangue e Ouro', que até este sábado só tinham perdido um jogo no campeonato francês, sofreram outro revés logo cedo ao perder um dos seus melhores jogadores, Florian Sotoca, por lesão, aos 20 minutos.

"Fizemos um jogo completo contra um adversário agressivo que ousou fazer muitas coisas e complicou para nós, não nos permitiu jogar no nosso ritmo habitual", resumiu Luis Enrique.