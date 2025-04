Crescente Vermelho palestino diz que socorristas em Gaza foram baleados 'com a intenção de matar'

"Pedimos ao mundo que estabeleça uma comissão internacional independente e imparcial para esclarecer as circunstâncias do assassinato deliberado do pessoal de ambulâncias na Faixa de Gaza", declarou.

O Exército israelense disse na quinta-feira que investigava o "incidente", mas acrescentou que seus soldados atiraram contra "terroristas" e "veículos suspeitos" que avançavam em sua direção com as luzes apagadas.

No entanto, imagens recuperadas do celular de um socorrista morto e divulgadas pelo Crescente Vermelho parecem contradizer a versão israelense.

No vídeo de seis minutos e 42 segundos, as ambulâncias são vistas dirigindo com os faróis e as luzes acesos.

Entre os mortos estão oito funcionários do Crescente Vermelho palestino e um funcionário da ONU.

Os corpos foram enterrados perto do local do ataque, na região de Tal al-Sultan, na cidade de Rafah, no que o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários (Ocha) descreveu como uma "vala comum".