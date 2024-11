Barça vence Espanyol (3-1) com 2 gols de Olmo e um de Raphinha e dispara na liderança

Raphinha confirmou seu ótimo início de temporada ao ampliar aos 23 minutos, após uma assistência de Marc Casadó. O atacante brasileiro chegou aos sete gols nesta edição de LaLiga.

E Dani Olmo, com um chute da entrada da área, marcou seu segundo, aos 31 minutos.

Com esses três gols antes do intervalo, os jogadores comandados por Hansi Flick relaxaram e o Espanyol, que já havia tido dois gols anulados (28' e 58') por impedimento, diminuiu para 3 a 1 aos 63 minutos, por meio de Javi Puado.

O placar não mudou mais e a vitória ficou com o Barça, que parece imparável nesta temporada no campeonato espanhol, com onze vitórias em doze jogos. O Real Madrid, com um jogo a menos, vem atrás a uma distância de nove pontos.

O Espanyol, por sua vez, permanece na zona inferior da tabela. É o décimo sétimo, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Antes do clássico houve uma homenagem às vítimas das enchentes com um minuto de silêncio, como em todos os estádios de futebol profissional na Espanha neste fim de semana. O Barcelona também anunciou que as camisas de seus jogadores serão leiloadas para arrecadar fundos que serão destinados aos afetados pela tragédia.